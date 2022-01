Bologna, allenamento pomeridiano: Orsolini e Schouten a parte, le ultime

Bologna in campo oggi per la seduta a tre giorni dal Napoli. Ecco il report ufficiale: "Gli allenamenti dei rossoblù sono proseguiti oggi a Casteldebole a -3 da Bologna-Napoli, con lavoro atletico e seduta tattica. Programma personalizzato per Jerdy Schouten, terapie per Riccardo Orsolini. Domani, a due giorni dalla partita col Napoli, i rossoblù svolgeranno un allenamento a porte chiuse al centro tecnico".