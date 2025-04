Ultim'ora Bologna, Italiano sorride: Castro in gruppo e col Napoli ci sarà

Continua a Casteldebole la preparazione del Bologna di Vincenzo Italiano, in vista della sfida prevista lunedì, quando allo Stadio Dall'Ara arriverà il Napoli di Antonio Conte. Oggi la squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche, con l'attaccante Santiago Castro che è rientrato in gruppo e che si candida dunque a rientrare in vista del big match con gli azzurri.

