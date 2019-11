Bologna, Medel in dubbio per il Napoli: Mihajlovic ha già in testa l'alternativa

In casa Bologna preoccupano le condizioni di Gary Medel, uscito malconcio dall'ultima sfida con il Parma e, per questo, in dubbio per la partita di domenica contro il Napoli. Le sue condizioni saranno valutate in questi giorni, ma se non dovesse farcela sarebbe già pronta l'alternativa: la vecchia guardia, Poli-Dzemaili, potrebbe formare la mediana felsinea. A riportarlo è Il Resto del Carlino.