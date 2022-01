Bologna-Napoli, probabili formazioni Tmw: ballottaggio in mediana, in difesa torna Mario Rui

Dopo la batosta in Coppa Italia, per il Napoli è tempo di rituffarsi in campionato con Spalletti che deve gestire una situazione ancora complessa: out Insigne, Koulibaly, Anguissa, Ounas, con Zielinski guarito invece dal Covid. Out Ospina, uscito all’intervallo del match con la Fiorentina per un risentimento al polpaccio, certo dunque che nel 4-2-3-1 dei partenopei ci sia Meret a difendere la porta. In difesa Di Lorenzo a destra, Mario Rui torna a sinistra, con Rrahmani e Juan Jesus al centro mentre in cabina di regia si rivedrà dal 1’ Fabiàn, probabilmente in coppia con Demme (ma il ballottaggio con Lobotka è apertissimo). In avanti Mertens dovrebbe essere il riferimento offensivo, con Politano, Elmas e Lozano ad agire alle sue spalle.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Fabian; Politano, Elmas, Lozano; Mertens

Ultime sul Bologna.

Alle negativizzazioni annunciate prima della partita contro il Cagliari, si aggiunge quella di Aaron Hickey che quindi sarà disponibile per la sfida di lunedì sera contro il Napoli. Il Bologna recupera anche Soumaoro e Sansone che hanno terminato ieri sera la quarantena, più lunga rispetto ai compagni in quanto i due giocatori non hanno ancora completato il primo ciclo vaccinale. Contro i partnenopei, quindi, Sinisa Mihajlovic avrà più scelta. Il 3-4-1-2 felsineoo vedrà protagonisti Skoruspki tra i pali con Bonifazi, Binks e Theate in difesa; a centrocampo dovrebbero tornare titolari i due esterni Hickey e De Silvestri, che affiancheranno Svanberg e Dominguez. L'attacco invece sarà con grande probabilità lo stesso visto a Cagliari, con Soriano che agirà alle spalle di Arnautovic e Orsolini. Quest'ultimo ha una spalla dolorante ma dovrebbe farcela per il Napoli. In alternativa si prepara Sansone. Tra gli indisponibili ci sono Medel, Vignato, Schouten, Kingsley e Santander. Out anche Barrow e Mbaye impegnati in Coppa d'Africa.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Orsolini, Arnautovic