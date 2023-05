Bologna-Napoli, vietata (per ora) la trasferta ai residenti in Campania!

E' partita oggi la vendita dei biglietti per Bologna-Napoli, gara in programma per domenica 28 maggio alle ore 15

E' partita oggi la vendita dei biglietti per Bologna-Napoli, gara in programma per domenica 28 maggio alle ore 15, ma per ora è vietata ai residenti in Campania, come annunciato dal club rossoblù: "Stanti le deliberazioni dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, è al momento chiuso il settore ospiti e vietata la vendita dei tagliandi in qualsiasi settore ai residenti nella regione Campania. Non sarà possibile il cambio utilizzatore per la cessione del biglietto. Queste limitazioni saranno rivalutate nella prossima riunione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive.

Nella giornata di oggi, lunedì 22 maggio, l’acquisto sarà riservato ai possessori di fidelity card We Are One. Nella giornata di domani, martedì 23 maggio, l’acquisto sarà riservato ai residenti a Bologna. Da mercoledì 24 maggio la vendita sarà aperta a tutti. La curva Bulgarelli è acquistabile unicamente da possessori della fidelity card We Are One".