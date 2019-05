Bologna, ultime di formazione Gazzetta: Sansone a rischio, pronto il sostituto

Sinisa Mihajlovic ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere per l'ultima partita di campionato, domani sera, al Dall'Ara, contro il Napoli. Le ultime di formazione in casa Bologna arrivano dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Sansone a rischio per l'affaticamento al polpaccio. Pronto Destro con Palacio largo a sinistra come con la Lazio. Dzemaili più di Poli con Pulgar in mediana".