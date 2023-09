Braga-Napoli, slitta la conferenza di Garcia e Mario Rui: il nuovo orario

La conferenza stampa di Rudi Garcia e Mario Rui alla vigilia del debutto europeo, inizialmente prevista per le 18.50 (ora locale, in Italia 19.50), è slittata.

Domani il Napoli esordirà in Champions League sul campo del Braga. La conferenza stampa di Rudi Garcia e Mario Rui alla vigilia del debutto europeo, inizialmente prevista per le 18.50 (ora locale, in Italia 19.50), è slittata a causa dei problemi tecnici legati alla partenza per il Portogallo. Il tecnico e il terzino portoghese parleranno ai cronisti alle ore 20 circa (ora locale, in Italia 21). Potrete seguire le loro dichiarazioni con la diretta testuale su Tuttonapoli.