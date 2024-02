Brilla Coli Saco all’Ancona: segna il 3° gol nelle ultime quattro, tutti i suoi numeri

La rete siglata oggi è la terza di Coli Saco nelle ultime quattro gare. Un rendimento interessante che porterà il Napoli a tenerlo d'occhio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È un periodo d'oro per Coli Saco: la rete siglata oggi contro Rimini è la terza nelle ultime quattro gare. Il centrocampista in prestito dal Napoli ha messo ha referto in totale 5 gol e 1 assist in 24 presenze: è un pilastro per l'Ancona con cui ha giocato quasi tutte le partite da titolare. Il maliano si candida ad essere quindi un profilo interessante anche per gli azzurri: classe 2002, alto 197 centrimetri, se dovesse continuare così sarà sicuramente oggetto di valutazione per la società partenopea a cui farà ritorno il prossimo 30 giugno.