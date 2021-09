Brutta disavventura per l’ex Napoli Ayala: rapinato mentre era a bordo della sua auto

Brutta disavventura per per l'ex difensore di Napoli e Milan Roberto Ayala. Come si legge sulle colonne del quotidiano inglese The Sun infatti l'argentino è stato rapinato da alcuni malviventi mentre era al volante della sua auto. I rapinatori prima hanno sparato agli pneumatici e poi, una volta fermata l'auto, hanno minacciato Ayala e sono fuggiti con un bottino di oltre 5000 euro.