Buenos Aires, la casa di Maradona diventa mensa. E gli aiuti arrivano anche da Napoli

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Dalla culla del mito a simbolo di solidarietà. A Fiorito, dove è cresciuto Diego Armando Maradona, la sua prima casa oggi ha assunto un nuovo significato: aiutare chi ha più bisogno. Questa casa doveva diventare un museo, poi è stato giusto trasformarla in un punto di ristoro per chi ha poco o niente. Da metà marzo, infatti, il cortile ospita una mensa popolare che ogni settimana sfama fino a 300 persone.

Aiuti da Napoli per Villa Fiorito

La situazione nel quartiere resta difficile: le richieste di viveri sono aumentate del 300% in meno di tre anni. Un segnale forte, che ha coinvolto anche chi arriva da lontano, come il pizzaiolo napoletano Daniele Gagliotta: “Qualcosa che sentivo di fare da tempo, proprio qui dove è nato il mito”. Tra murales e ricordi, Fiorito conserva l’anima del Pibe. E quella lezione di vita che lui stesso raccontò: “Mia madre diceva di avere mal di stomaco, ma lo faceva per far mangiare noi”. Una storia che oggi continua, nel segno della solidarietà. A riportarlo è Il Mattino.