Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in serata la Bosnia, di notte gli Stati Uniti

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L'estate è alle porte, ma il calcio internazionale continua. Ci sono i Mondiali e stasera andrà in onda la sfida tra Canada e Bosnia, da vedere in tv in chiaro su Rai 1 o sulla piattaforma Dazn. Nella notte, poi, toccherà a Stati Uniti e Paraguay, in questo caso con diretta solo su Dazn. Ecco le gare trasmesse oggi.

VENERDÌ 12 GIUGNO

04.00 Corea del Sud-Repubblica Ceca (Mondiali) - DAZN

21.00 Canada-Bosnia (Mondiali) - DAZN e RAI 1

SABATO 13 GIUGNO

03.00 Stati Uniti-Paraguay (Mondiali) - DAZN

21.00 Qatar-Svizzera (Mondiali) - DAZN