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Nuova maglia 2026/27 svelata sulla MSC World Europa: appuntamento il 6 luglio

Nuova maglia 2026/27 svelata sulla MSC World Europa: appuntamento il 6 luglio
Oggi alle 12:40Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net
Stagione 2026-27, il Napoli presenta la nuova maglia il 6 luglio: tutti i dettagli

Il 6 luglio alle ore 15:00 la SSC Napoli presenterà ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2026/2027. La conferenza stampa si terrà a bordo della nave MSC World Europa, un evento in una bellissima cornice come già accaduto negli anni scorsi. Si tratta di una delle navi da crociera più grandi e moderne al mondo.

Una location d'eccezione, dunque, per un appuntamento molto atteso dai tifosi che da anni apprezzano le scelte stilistiche dell'auto-produzione affidata alle idee di Valentina De Laurentiis. L'evento è fissato tra meno di un mese e la curiosità attorno al nuovo kit è già alta, come negli ultimi anni e come testimoniano anche i dati di vendita.