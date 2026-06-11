Compleanno in casa Napoli: Gilmour compie gli anni, gli auguri del club
"Auguri al nostro metronomo scozzese che compie oggi 25 anni". Così il Napoli celebra il compleanno di Billy Gilmour, in un momento per lui triste dopo l'esclusione dai Mondiali a causa di un infortunio nell'ultima amichevole della Scozia. Sul sito ufficiale il club azzurro scrive così: "Compleanno in casa azzurra. Billy Gilmour compie 25 anni. Il centrocampista del Napoli è nato l'11 giugno 2001 a Irvine (Scozia).
A Gilmour vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Gilmour ha esordito in azzurro il 15 settembre 2024 in occasione del successo esterno contro il Cagliari. Conta 48 presenze e un gol realizzato nel match del 22 settembre 2025 contro il Pisa, terminato 3-2 per il Napoli. Ha contribuito alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Auguri Billy!".
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