Bulgaria-Georgia, le formazioni ufficiali: dal 1' il neo azzurro Kvaratskhelia

Sono state ufficializzate le formazioni di Bulgaria-Georgia, mach in programma alle 20.45 e valido per la seconda giornata del gruppo L di Nations League. Per i georgiani schierato nei tre dietro la prima punta il neo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Bulgaria (4-4-2): Mihaylov; Turitsov, Jordanov, A.Hristov, Nedyalkov; Iliev, Chochev; Milanov, Nedelev, Despodov; Minchev. Ct: Petrov.

Georgia (3-3-3-1): Loria; Kakabadze, Kashia, Khocholava; Kverkvelia, Aburjania, Kvekveskiri; Azarov, Zivzivadze, Kvaratskhelia; Davitashvili. Ct: Sagnol.

