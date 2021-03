Bulgaria-Italia, le formazioni ufficiali: Insigne confermato titolare

Roberto Mancini ha diramato la formazione per la sfida, per le qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, di questa sera a Sofia contro la Bulgaria. Dentro Chiesa, che non ha giocato contro l'Irlanda del Nord, così come Belotti, Sensi e Barella. Dietro i cambi sono fra Chiellini e Acerbi, più Emerson sostituito da Spinazzola. Confermato nel tridente azzurro Lorenzo Insigne. La Bulgaria risponde con un 3-5-2 con due itaiani, Antov e Galabinov, più l'ex Palermo Chochev a centrocampo.

Bulgaria (3-5-2) Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsetanov; Delev, Galabinov.

Italia (4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.