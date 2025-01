Bundesliga, per Adeyemi 61 minuti nel deludente pari interno del Borussia Dortmund

Gol e spettacolo nel pomeriggio di calcio tedesco. Quasi tutte le big in campo, con il Bayern Monaco che allunga in vetta alla classifica grazie al successo di misura sul campo del Friburgo e al contemporaneo pareggio del Bayern Leverkusen sul campo del Lipsia. Solo un pari anche per il Borussia Dortmund, alla prima senza Sahin ma ormai molto in basso in classifica. Karim Adeyemi, tra gli obiettivi del Napoli per il post-Kvaratkshelia, ha giocato 61 minuti. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Augsburg-Heidenheim 2-1 - 45'+1' Matsima (A); 76' Mainka (H); 92' Schlotterbeck (A)

Borussia Dortmund-Werder Brema 2-2 . 28' Guirassy (B); 51' aut. Friedl (B); 65' Bittencourt (W); 72' Ducksch (W)

Friburgo-Bayern Monaco 1-2 - 15' Kane (B); 54' Kim (B); 68' Ginter (F)

Mainz-Stoccarda 2-0 - 30' Weiper (M); 86' Caci (M)

Lipsia-Bayer Leverkusen 2-2 - 18' Schick (B); 36' Garcia (B); 41' Raum (L); 85' aut. Tapsoba (L)

CLASSIFICA

Bayern Monaco 48

Bayer Leverkusen 42

Eintracht Freancoforte 36

Stoccarda 32

Lipsia 32

Mainz 31

Wolfsburg 28

Werder Brema 27

Friburgo 27

Borussia Dortmund 26

Augsburg 25

Borussia Monchengladbach 24

Union Berlino 20

St. Pauli 17

Hoffenheim 17

Heidenheim 14

Kiel 12

Bochum 10