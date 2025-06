Ufficiale Buongiorno dà forfait in nazionale per recuperare dall'infortunio: Spalletti lo sostituisce

vedi letture

Ultim'ora in chiave Italia, con la Nazionale che giocherà l'esordio nel girone di Qualificazioni ai prossimi Mondiali contro la Norvegia. Il ct Luciano Spalletti dovrà farlo senza Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli non è ancora al meglio e al suo posto è stato convocato Luca Ranieri.

Fanno sapere da Coverciano: "Il calciatore Alessandro Buongiorno, indisponibile per le prossime gare, lascerà questa mattina il ritiro della Nazionale, per rientrare al club di appartenenza. Al suo posto, il Ct Luciano Spalletti ha convocato il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore, in arrivo già nella tarda mattinata al CTF di Coverciano".