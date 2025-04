Buongiorno recupera, Spinazzola punta la convocazione: le ultime da Castel Volturno

Dall'allenamento odierno Antonio Conte ha avuto la buona notizia del rientro di Alex Meret ed anche delle condizioni di Scott McTominay, che si è allenato regolarmente e sarà della partita al Maradona contro l'Empoli lunedì. Il tecnico azzurro dovrà fare i conti però con le squalifiche di Giovanni Di Lorenzo e Zambo Anguissa, per questo spera di recuperare altri due tasselli.

Il primo, Alessandro Buongiorno: il pilastro della difesa del Napoli era stato costretto al forfait contro il Bologna per un affaticamento muscolare. Ora, stando a quanto riportato da Il Mattino, filtra ottimismo perché possa tornare subito titolare nel prossimo match, oggi si è infatti aggregato alla squadra per l'allenamento. Spera nel rientro anche Leonardo Spinazzola: il laterale è out da due settimane per una botta al quadricipite e punta ad essere arruolabile con l'Empoli per fornire un cambio a uno dei due terzini, in assenza di Di Lorenzo. Le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni.