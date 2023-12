È tempo di pensare al calciomercato in casa Napoli, con alcune trattative che sono già state definite.

TuttoNapoli.net

Si viene e si va. È tempo di pensare al calciomercato in casa Napoli, con alcune trattative che sono già state definite. Eljif Elmas ha salutato i campioni d'Italia e si è accasato al Lipsia, che verserà per il macedone 25 milioni di euro nelle casse del Napoli. La cessione del classe '99 apre una vera e propria falla a centrocampo, considerando anche la partenza a gennaio di Anguissa per l'impegno in Coppa d'Africa con il Camerun e l'infortunio di Lobotka.

C'è in Italia un giocatore che sembra fatto apposta per prendere il posto in maglia azzurra del macedone classe '99: è Lazar Samardzic. Il centrocampista classe 2002, di tre anni più giovane di Elmas, conosce già il nostro campionato ed ha mostrato numeri importanti. La scorsa estate il suo passaggio all'Inter è saltato in modo clamoroso per questioni legati agli agenti, ma sul piano tecnico il potenziale del ragazzo non si discute. Al Maradona nello scorso incrocio in campionato, nella sconfitta della sua Udinese, ha segnato un gol da fenomeno. C'è un solo giocatore da prendere immediatamente con i soldi di Elmas: è Lazar.

