De Bruyne è tornato a Napoli: l'arrivo del belga nel pomeriggio in città
TuttoNapoli.net
Tutto secondo programma: nel pomeriggio Kevin De Bruyne è tornato a Napoli. Dopo l'infortunio con l'inter e l'intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, KDB è pronto a ripartire per il ritorno in campo. Già domani potrebbe rivedersi al Training Center di Castel Volturno dopo essere rimasto in Belgio per la prima fase di riabilitazione dopo la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata contro i nerazzurri.
