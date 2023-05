Caccia alla cabala dello scudetto: ricevitorie prese d'assalto per 4 numeri

In vista dello scudetto è corsa davanti alle ricevitorie del Lotto. Napoli sogna. Ma non perde folclore e scaramanzia

In vista dello scudetto è corsa davanti alle ricevitorie del Lotto. Il terno e' 77, il numero di maglia di Kvara, 9 quello di Osimhen e 33, gli anni di attesa dall'ultimo Tricolore. Per i più prudenti c'è anche il 90, che nella cabala napoletana e' la paura, dopo il pari di domenica contro la Salernitana. Napoli sogna. Ma non perde folclore e scaramanzia.