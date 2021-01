Cagliari, i convocati per il Napoli: 3 assenze pesanti per Di Francesco

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati alla vigilia della sfida contro il Napoli in programma per domani alla Sardegna Arena. Out come anticipato dal tecnico in conferenza stampa Ounas e Godin oltre a Klavan per Covid. Ecco l'elenco:

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.

Difensori: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz, Carboni.

Centrocampisti: Marin, Caligara, Nandez, Oliva.

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Contini.