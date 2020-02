Cagliari-Napoli, probabili formazioni CdS: Gattuso cambia la catena di sinistra

Ci sarà qualche cambio di formazione in casa Napoli in vista della trasferta di stasera sul campo del Cagliari. Come riferito dal Corriere dello Sport, rispetto al match di Coppa Italia con l'Inter, cambierà la corsia mancina: rientra Insigne in attacco, mentre Hysaj dovrebbe far rifiatare Mario Rui, anche se in questo caso il ballottaggio è ancora aperto. In porta Ospina è in vantaggio su Meret, che accusa ancora qualche dolorino. In mediana - si legge - si va verso la conferma di Fabian-Demme-Zielinski. Di seguito le probabili formazioni del quotidiano.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Joao Pedro, Pereiro; Simeone

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne