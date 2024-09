Ufficiale Cagliari-Napoli si avvicina, svelato telecronista e commento tecnico

vedi letture

Dopo la sosta il Napoli scenderà di nuovo in campo per la quarta di campionato contro il Cagliari all'Unipol Domus. Si giocherà domenica alle ore 18.

Grande attesa per la partita con l'esordio dal 1' di Lukaku e con Kvara che sarà come sempre al suo posto. Possibile debutto a gara in corso per Gilmour e McTominay. Su Dazn la telecronaca sarà di Dario Mastroianni, commento tecnico di Emanuele Giaccherini. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.