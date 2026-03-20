Cagliari-Napoli, ultime di formazione Sky: tridente inedito per Conte

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Oggi alle 15:20Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli è pronto a sfidare il Cagliari in trasferta. Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida dell'Unipol Domus, previsto per le 18:30 di oggi, ad aprire la trentesima giornata di Serie A. Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Cagliari-Napoli da Sky Sport, con le scelte di Pisacane e Conte: 

"Esposito torna dalla squalifica: giocherà in attacco insieme a Folorunsho. Sugli esterni Zappa a destra e Palestra a sinistra. In difesa Pisacane senza Obert, fermato dal Giudice Sportivo. Out anche Borrelli, Idrissi, Felici e Belotti. Conte a centrocampo ritrova Lobotka, al fianco di Gilmour. A sinistra Gutierrez favorito su Spinazzola, a destra Politano a tutta fascia. De Bruyne e McTominay a supporto di Hojlund in avanti".

CAGLIARI (3-5-2), la probabile formazione: Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Deiola, Gaetano, Mazzitelli, Palestra; Folorunsho, Seb. Esposito. All. Pisacane
NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte