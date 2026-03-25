Milan in campo verso il Napoli: Allegri sorride, un suo pupillo torna in gruppo

Milan in campo verso il Napoli: Allegri sorride, un suo pupillo torna in gruppoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
L'inglese ha ripreso l'attività sul campo ed è da considerarsi a disposizione per la sfida di campionato alla ripresa contro il Napoli

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello nella giornata di oggi dopo qualche giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri al gruppo, particolarmente rimaneggiato visti i tanti impegni dei nazionali sparsi per il mondo.

La novità è stato il rientro in gruppo di Ruben Loftus-Cheek dopo i problemi e l'intervento al volto in seguito allo scontro con Corvi durante la sfida contro il Parma. L'inglese ha ripreso l'attività sul campo ed è da considerarsi a disposizione per la sfida di campionato alla ripresa contro il Napoli in programma lunedì 6 aprile.