La scelta di Lukaku è un segnale di gratitudine al Napoli: ricordate le sue parole post-Verona?

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Romelu Lukaku non risponderà alla convocazione della nazionale belga e sfrutterà la pausa per concentrarsi esclusivamente sulla condizione fisica. La decisione è stata comunicata dalla federazione con una nota ufficiale, nella quale si spiega che l’attaccante ha scelto di restare a lavorare individualmente per migliorare la propria forma dopo il lungo stop per infortunio. “Romelu ha deciso di approfittare di questo periodo per allenarsi e ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica”, si legge nel comunicato. Una scelta condivisa dalla federazione, che ha augurato al giocatore il meglio per il prosieguo della stagione.

Lukaku, come l'avrà presa Garcia?

La notizia arriva nonostante il commissario tecnico Rudi Garcia avesse espresso la volontà di concedere spazio proprio ai giocatori reduci da problemi fisici. Il ct aveva spiegato di voler aiutare Lukaku a ritrovare ritmo partita, sottolineando come l’attaccante stia cercando di recuperare terreno anche nel Napoli, dove al momento parte dietro nelle gerarchie. “Voglio dare tempo a chi rientra dagli infortuni come Romelu, De Bruyne e De Ketelaere. Permetteremo a Lukaku di recuperare i minuti che non ha nel club. Ad aprile e maggio può tornare a essere importante per il Napoli”, aveva dichiarato Garcia.

Le parole di Romelu

"A livello personale il calcio ti dà tanto, mi ha dato tutto, però perdere mio padre come l’ho perso io è pesante ogni giorno. Però è così e vado avanti per le mie figlie, per mio fratello e per il Napoli che mi ha dato tanto perché prima di arrivare a Napoli ero morto", aveva detto Lukaku dopo l'unica rete della sua stagione, quella decisiva per il successo in casa dell'Hellas Verona. Parole che certificano il senso di gratitudine nei confronti del suo allenatore e del suo club.

La scelta di Conte e la voglia di Big Rom

L’allenatore belga si era detto fiducioso sul fatto che l’attaccante potesse tornare presto decisivo. Invece Big Rom è stato accantonato da Antonio Conte dopo il gol di Verona. Motivo? La condizione, per l'appunto, che è ancora precaria. Nonostante le aspettative del ct, Lukaku ha scelto quindi di non partire per il ritiro, mentre Kevin De Bruyne sarà regolarmente presente con la selezione. Una decisione che conferma come l’obiettivo del centravanti sia arrivare al finale di stagione nelle migliori condizioni possibili. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.