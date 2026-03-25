Ufficiale Anche oggi doppia seduta a Castel Volturno: ecco il report del club

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Al mattino la squadra è stata impegnata in una sessione tecnica. Nel pomeriggio lavoro metabolico.

Durante la sosta per le nazionali, il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno. Dopo i tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte alla squadra, ieri sono ricominciati gli allenamenti e in questa seconda giornata al Training Center gli azzurri hanno svolto di nuovo una doppia seduta.

Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: "Gli azzurri proseguono gli allenamenti nella settimana di sosta per le nazionali. Il gruppo ha svolto una doppia seduta. Al mattino la squadra è stata impegnata in una sessione tecnica. Nel pomeriggio lavoro metabolico".