Scozia, McTominay salta l’allenamento ma nessun allarme: i dettagli
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L’assenza dell'azzurro ha subito attirato l’attenzione, anche perché arriva in un momento delicato della stagione.
Scott McTominay, centrocampista del Napoli e della Scozia ha saltato l’allenamento della nazionale scozzese, impegnata nei prossimi giorni nelle amichevoli contro il Giappone e la Costa d’Avorio. L’assenza dell'azzurro ha subito attirato l’attenzione, anche perché arriva in un momento delicato della stagione.
Assenza precauzionale?
Al momento non sono stati resi noti i motivi ufficiali dello stop, ma non si esclude che possa trattarsi di una scelta prudenziale da parte del commissario tecnico Steve Clarke. L’obiettivo potrebbe essere quello di evitare sovraccarichi fisici per un giocatore appena rientrato e considerato fondamentale nello scacchiere della Scozia. A riporbarlo è BBC Scozia.
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