Italia, le ultime di formazione Tmw: ottimismo per Bastoni e Politano
Allenamento sotto la pioggia a Bergamo per la Italia alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord. Buone notizie arrivano da Alessandro Bastoni, che ha svolto la sua prima seduta in gruppo dall’inizio del ritiro, pur senza forzare. Il difensore dell’Inter resta in dubbio per una maglia da titolare davanti a Gianluigi Donnarumma, con Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori pronti a completare la difesa.
Verso la sfida: scelte e formazione
In campo anche Sandro Tonali, recuperato dopo la botta rimediata contro il Barcellona, insieme a Manuel Locatelli e Nicolò Barella a centrocampo, con Federico Dimarco e Matteo Politano sugli esterni. In attacco confermata la coppia Moise Kean e Mateo Retegui, con Francesco Pio Esposito come alternativa. Atteso il tutto esaurito allo stadio, con circa 24mila spettatori presenti, tra cui 1600 tifosi dell’Irlanda del Nord guidata da Michael O'Neill. A riportarlo è TuttomercatoWeb.
Probabile formazione Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.
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