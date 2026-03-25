Telegraph, De Bruyne nella Top 10 di sempre in Premier: "Solo Giggs creava di più"

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Kevin De Bruyne continua a ricevere riconoscimenti anche ora che veste la maglia del Napoli. Il Telegraph, dopo l’annuncio dell’addio di Mohamed Salah al Liverpool a fine stagione, ha stilato la classifica dei migliori calciatori di sempre della Premier League e ha inserito il centrocampista belga al quinto posto.

I numeri di De Bruyne in Inghilterra

De Bruyne, oggi protagonista con il Napoli, ha lasciato il segno in Inghilterra con 72 gol e 119 assist in 288 presenze tra Chelsea e Manchester City. Il quotidiano inglese scrive: “È stato il miglior giocatore della squadra che ha dominato la Premier per anni. Ha guidato il City a sei titoli ed è stato decisivo anche nella storica serie di quattro campionati consecutivi”.

Solo Giggs meglio di De Bruyne tra i centrocampisti

Nell’analisi si sottolineano le sue qualità tecniche e fisiche, ricordando che solo Giggs ha creato più gol nella storia della competizione. Un riconoscimento che conferma la grandezza del numero 10 del Napoli.