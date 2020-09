Cagliari-Roma, finisce pari: gol di Under e infortunio per Perotti

Termina 2-2 il test amichevole alla Sardegna Arena tra Cagliari e Roma. Rossoblù in vantaggio al 37' con l'ex centrocampista azzurro Rog servito da Simeone. Al 43' raddoppio dei sardi con Walukiewic, la Roma accorcia le distanze con Under al 59' con un sinistro forte ed angolato. Dopo 4 minuti il pareggio giallorosso con Mkhtaryan. A dieci minuti dal termine si fa male Perotti, problema muscolare per l'argentino. Da notare nel Cagliari la buona prova del centrocampista uruguaiano Nandez, accostato in questi giorni al Napoli, vicino al gol al 69'.