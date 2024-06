Calcio a 5, il Napoli Futsal cade a Catania: lo scudetto si decide in gara 3

Lo scudetto della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 si assegnerà nella decisiva gara 3 tra una settimana ad Aversa, venerdì 21 giugno.

Lo scudetto della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 si assegnerà nella decisiva gara 3 tra una settimana ad Aversa, venerdì 21 giugno. In gara 2, infatti, il Prezioso Casa Napoli Futsal cade in trasferta contro il Meta Catania 2-1.

In una gara combattutissima, aperta dal botta e risposta sull’asse Podda-Bolo, per l’1-1 con cui le formazioni sono andate al riposo, a decidere è stata la zampata di Musumeci, in apertura di ripresa, con esito non più cambiato poi in tutto il corso del secondo tempo.