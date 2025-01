Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: il posticipo di Serie A, ma anche B, C e Liga

C'è calcio giocato da poter vedere in televisione anche nella giornata di oggi, lunedì 13 gennaio 2025. Finiscono i lunghi fine settimana dei campionati professionistici italiani: la 20^ giornata di Serie A termina con la sfida tra Monza e Fiorentina, il confronto tutto toscano tra Pisa e Carrarese, invece, mette il punto sul 21° turno di Serie B. In campo anche la C con tre partite e, per gli amanti del calcio internazionale, la Liga.

20.30 Pisa - Carrarese (Serie B) - DAZN

20.30 Audace Cerignola - Avellino (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Monopoli - Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Cavese - Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Monza - Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Real Sociedad - Villarreal (Liga) - DAZN