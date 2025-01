Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: apre la Roma, in campo anche il Borussia di Adeyemi

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo venerdì 17 gennaio. Inizia la 21esima giornata di Serie A con la sfida tra Roma e Genoa, ma in campo c’è anche il Borussia Dortmund dell’obiettivo del Napoli Karim Adeyemi. Di seguito la programmazione completa in tv.

VENERDI' 17 GENNAIO

14.00 Sampdoria-Udinese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.00 Bologna-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.30 Sampdoria-Cesena (Serie B) - DAZN

20.30 Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

20.30 Pineto-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Lecco-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Giugliano-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Roma-Genoa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Espanyol-Valladolid (Liga) - DAZN

21.15 Benfica-Famalicao (Campionato portoghese) -