Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua il 16° turno di Serie A! Gioca anche la Primavera
In questa domenica 21 dicembre, continua il 16esimo turno di Serie A. Alle 12:30 il Cagliari ospita il Pisa, mentre alle 15 è in programma la sfida tra Sassuolo e Torino. Alle 18 Fiorentina-Udinese, mentre alle 20:45 il Genoa sfida l’Atalanta. In campo anche il Napoli Primavera contro il Milan. Di seguito la programmazione in tv.
11.00 Roma-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Frosinone-Sassuolo (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.15 Utrecht-PSV (Eredivisie) - COMO TV
12.30 Cagliari-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Ascoli-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Bra-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
13.00 Fiorentina-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Eintracht Braunschweig-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
14.00 Girona-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
14.30 Vicenza-Triestina (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Catania-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Latina-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pianese-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Pro Vercelli-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Paganese-Fasano (Serie D) - VIVO AZZURRO TV e YOUTUBE LND
14.30 Feyenoord-Twente (Eredivisie) - COMO TV
14.30 Hearts-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
14.45 Auxerre-Monaco (Coppa di Francia) - COMO TV
14.45 Bourg en Bresse-Marsiglia (Coppa di Francia) - COMO TV
14.45 Nizza-St. Etienne (Coppa di Francia) - COMO TV
15.00 Sassuolo-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
15.00 Virtus Entella-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Napoli-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Bologna-Cremonese (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Hajduk Spalato-Vukovar (Campionato croato) - COMO TV
15.30 Mainz-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
16.15 Villarreal-Barcellona (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
17.15 Mantova-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Aston Villa-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
17.30 Heidenheim-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Lecco-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Perugia-Forlì (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Monopoli-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Giana Erminio-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Novara-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
17.30 Rennes-Les Sables (Coppa di Francia) - COMO TV
18.00 Fiorentina-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Elche-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
20.00 Marocco-Comore (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.30 Siracusa-Trapani (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Casarano-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Genoa-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Betis-Getafe (Liga) - DAZN
21.00 Lione-Saint Cyr Collonges Moint d'Or (Coppa di Francia) - COMO TV
