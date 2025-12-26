Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Coppa d'Africa, in campo anche il Man United

In questo venerdì 26 dicembre prosegue la Coppa d'Africa con quattro partite in programma: start alle 13:30 con Angola-Zimbabwe, alle 16:00 c’è Egitto-Sudafrica, si prosegue con Zambia-Comore alle ore 18:30 e si chiude alle 21:00 con Marocco-Mali. Di seguito la programmazione in tv.

VENERDÌ 26 DICEMBRE

13.30 Angola-Zimbabwe (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

13.30 Genk-Bruges (Campionato belga) - DAZN

16.00 Egitto-Sudafrica (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

16.00 Cercle Bruges-Union SG (Campionato belga) - DAZN

17.15 Modena-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

18.30 Zambia-Comore (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

18.30 Al Hilal-Al Khaleej (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.45 Anderlecht-Charleroi (Campionato belga) - DAZN

21.00 Manchester United-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Marocco-Mali (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 