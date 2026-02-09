Prima pagina Tuttosport: “Juve cuore e rabbia

“Juve cuore e rabbia”. È questo il titolo scelto da Tuttosport per l’apertura di oggi. I bianconeri reagiscono, soffrono e la riprendono nel recupero: McKennie accende la rimonta, Kalulu la completa al 96’ su assist di Boga. Pedro e Isaksen fanno male, ma la zampata finale del difensore ex Milan evita il ko