Napoli-Como, le ultime di formazione Sky: fuori Buongiorno! Tre novità a destra
Dopo il successo esterno di Genova per 2-3, il Napoli mette momentaneamente da parte il campionato per focalizzarsi sulla Coppa Italia. Il percorso dei campioni d'Italia prosegue contro il Como guidato da Cesc Fabregas, nel quarto di finale che si giocherà domani allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00, con in palio un posto in semifinale.
In vista del match, Antonio Conte sembra orientato a confermare il suo 3-4-2-1. Tra i pali dovrebbe esserci Milinkovic-Savic, protetto da una linea difensiva composta da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus. Sulle corsie laterali spazio a Mazzocchi e Olivera, mentre in mezzo al campo Lobotka ed Elmas sono favoriti per partire dal primo minuto. Alle spalle dell’unica punta Hojlund, potrebbero trovare spazio Giovane e Vergara, pronti a dare qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte.
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
