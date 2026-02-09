Coppa Italia, Napoli-Como: ecco dove vederla (in chiaro) in TV

Napoli-Como sarà trasmessa in chiaro: tutte le partite dell’edizione 2025/2026 infatti saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Martedì 10 e mercoledì 11 febbraio torna la competizione nazionale con gli ultimi due quarti di finale, Napoli-Como e Bologna-Lazio: i due match saranno visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, alle ore 21, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Gli studi live di tutte le sfide di Coppa Italia, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su Italia 1 in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO:

Napoli-Como, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Cristian Panucci, Federica Zille ed Emidio Morganti