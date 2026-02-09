Inter a valanga, Corriere dello Sport: "Ingiocabili"

Prima pagina

di Arturo Minervini

“Ingiocabili”. Così apre il Corriere dello Sport nella prima pagina di oggi, celebrando un’Inter che sembra non avere rivali. I nerazzurri volano a +8 (col Milan che deve recuperare la gara col Como) e si concedono un’altra serata di dominio: 5-0 al Sassuolo, con Lautaro Martinez che raggiunge quota 171 gol e si conferma sempre più nella leggenda, come Bonimba.