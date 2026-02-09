Mistero Anguissa, CdM: "Improbabile che i medici non l'abbiano spiegato a Conte"

Frank Anguissa è ancora fermo ai box. E ci resterà anche per la prossima partita contro il Como, come minimo. Il suo infortunio ormai si è tinto di giallo. Ne scrive anche il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli è letteralmente a pezzi e Antonio attacca. Fa parte del carattere di Conte non subire mai, prevenire le obiezioni, mai «tenersi la posta». Lo fa in molti modi: spostando il terreno dello scontro, addossando ad altri responsabilità che potrebbero cadere su di lui, trovando un diversivo. Rafforza così la propria versione dei fatti. E dopo Genova e la perdita di due giocatori, McTominay per infortunio e Juan Jesus per espulsione, il mister ha sparato sui medici, che non gli restituiscono Anguissa, su chi ha fatto il mercato, su chi non ha ancora creato un settore giovanile all'altezza di un grande club.

Una volta sollevata la cortina di fumo di questa sparatoria però, il panorama Napoli è desolato e desolante: domani arriva il Como a Fuorigrotta per un quarto di Coppa Italia assai difficile. Domenica è la volta di Gasperini con la Roma, avversario diretto per la zona Champions. Altro che febbraio di riposo: è un'altra settimana che decide pezzi importanti di stagione. Difficile credere al racconto di Conte. Andiamo con ordine: improbabile che lo staff medico del Napoli non gli abbia spiegato da che cosa è stato fermato per mesi Frank Zambo Anguissa. Il punto è semmai che nessuno lo ha detto a noi del pubblico. L'ambiente - intendendo col termine il pubblico e i media - non aspetta soltanto la qualificazione europea che conta. Vorrebbe anche sapere che cosa sta davvero succedendo ai giocatori del Napoli".