Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: entra nel vivo la 27^ di Serie A

vedi letture

La grande attesa per Napoli-Inter ma non solo. Entra nel vivo la 27esima giornata di campionato ma oggi il programma è ricco con tante gare interessanti in Italia e non solo. Ecco l'elenco di tutte le gare in programma oggi sabato 1 marzo:

00.00 Boca Juniors-Rosario Central (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA TV

11.00 Inter-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30 Lazio-Sampdoria (Serie A femminile) – DAZN

13.00 Inter-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Sassuolo-Lazio (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

14.00 Girona-Celta Vigo (Liga) – DAZN

15.00 Atalanta-Venezia (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B – DAZN

15.00 Carrarese-Cremonese (Serie B) – DAZN

15.00 Cesena-Salernitana (Serie B) – DAZN

15.00 Frosinone-Mantova (Serie B) – DAZN

15.00 Juve Stabia-Cittadella (Serie B) – DAZN

15.00 Vis Pesaro-Entella (Serie C) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Virtus Verona-Triestina (Serie C) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Pergolettese-Lecco (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Lucchese-Carpi (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Team Altamura-Latina (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Pro Patria-Caldiero (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Atalanta-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.00 Gorica-Rijeka (Campionato croato) – MOLA TV

15.30 St. Pauli-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e NOW

16.15 Rayo Vallecano-Siviglia (Liga) – DAZN

17.15 Sassuolo-Pisa (Serie B) – DAZN

17.30 Pescara-SPAL (Serie C) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Pontedera-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Arezzo-Sestri Levante (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Pro Vercelli-Trento (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Napoli-Inter (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Barcellona-Real Sociedad (Liga) – DAZN

18.30 Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e NOW

18.45 Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven (Eredivisie) – MOLA TV

19.00 Arouca-Porto (Campionato portoghese) – DAZN

19.00 Panathinaikos-Panetolikos (Campionato greco) – MOLA TV

20.15 Charlotte-Atlanta United (MLS) – APPLE TV

20.45 Udinese-Parma (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Atletico Madrid-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Feyenoord-NEC (Eredivisie) – MOLA TV

22.30 Real Salt Lake-Seattle Sounders (MLS) – APPLE TV

23.15 River Plate-Estudiantes (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA TV