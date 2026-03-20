Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 30ª giornata di Serie A, c’è Cagliari-Napoli
In questo venerdì 20 marzo si giocano i primi due anticipi del trentesimo turno di Serie A. In campo alle 18:30 il Napoli, che sfida il Cagliari all’Unipol Domus. Alle 20:45 il Genoa ospita l’Udinese. Si gioca in Serie C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.
18.30 Cagliari-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Hannover-Eintracht Braunschweig (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
20.30 Lipsia-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW
20.30 Ternana-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Bra-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Perugia-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Trento-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Virtus Verona-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)e NOW
20.45 Genoa-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Lens-Angers (Ligue 1) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
20.45 Partick Thistle-St. Johnstone (CScottish Championship) - COMO TV
21.00 Bournemouth-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Villarreal-Real Sociedad (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cagliari
|Napoli
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