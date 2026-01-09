Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: quarti di Coppa d'Africa e non solo
In questo venerdì 9 gennaio vanno in scena le due gare dei quartii di finale di Coppa d'Africa: alle 17:00 Mali-Senegal, alle 20:00 Camerun-Marocco. Si gioca anche in Serie C e sono tanti gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
17.00 Mali-Senegal (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
18.30 Al Kholood-Al Ittihad (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.00 Camerun-Marocco (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.30 Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW
20.30 Ascoli-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Audace Cerignola-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Port Vale-Fleetwood Town (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
20.30 Preston-Wigan (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
20.30 Wrexham-Nottingham Forest (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
20.30 Milton Keynes Dons-Oxford United (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
20.45 Ross County-Partick Thistle (Scottish Championship) - COMO TV
21.00 Getafe-Real Sociedad (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro