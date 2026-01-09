Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: quarti di Coppa d'Africa e non solo

di Francesco Carbone

In questo venerdì 9 gennaio vanno in scena le due gare dei quartii di finale di Coppa d'Africa: alle 17:00 Mali-Senegal, alle 20:00 Camerun-Marocco. Si gioca anche in Serie C e sono tanti gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

17.00 Mali-Senegal (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

18.30 Al Kholood-Al Ittihad (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.00 Camerun-Marocco (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

20.30 Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW

20.30 Ascoli-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Audace Cerignola-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Port Vale-Fleetwood Town (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

20.30 Preston-Wigan (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

20.30 Wrexham-Nottingham Forest (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

20.30 Milton Keynes Dons-Oxford United (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

20.45 Ross County-Partick Thistle (Scottish Championship) - COMO TV

21.00 Getafe-Real Sociedad (Liga) - DAZN