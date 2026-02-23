Napoli rimontato e battuto a Bergamo: non accadeva da 1400 giorni
Contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, il Napoli è tornato a perdere una gara di Serie A dopo essere passato in vantaggio. Un evento che non accadeva dal 24 aprile 2022: ben 1400 giorni fa. All’epoca era la 34ª giornata di campionato. Il Napoli guidato da Luciano Spalletti si era portato sul doppio vantaggio sul campo dell’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli, grazie ai gol di Dries Mertens e Lorenzo Insigne.
Sembrava una partita indirizzata, ma i toscani scrissero una delle rimonte più clamorose di quella stagione. In appena sette minuti ribaltarono tutto: prima Liam Henderson all’80’, poi la doppietta di Andrea Pinamonti tra l’83’ e l’87’, per un 3-2 che lasciò il segno. Da allora, il Napoli non aveva più perso in campionato una partita dopo essere andato avanti nel punteggio. Fino alla sfida di Bergamo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro