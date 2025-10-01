Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si gioca Napoli-Sporting! Continua il 2° turno di Champions

di Francesco Carbone

In questo mercoledì 1 ottobre continua la seconda giornata della league phase di Champions League. Sono previste ben nove partite, tra cui Napoli-Sporting Lisbona e Villarreal-Juventus. Si gioca anche in Serie B e in Youth League. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE

14.00 Bayer Leverkusen-PSV (Youth League) - UEFA.TV

16.00 Barcellona-PSG (Youth League) - UEFA.TV

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Union SG-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Qarabag-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Zona Serie B - DAZN

20.30 Carrarese-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Empoli-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Pescara-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Sampdoria-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Villarreal-Juventus (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Napoli-Sporting (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Barcellona-PSG (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Monaco-Manchester City (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Arsenal-Olympiacos (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Borussia Dortmund-Athletic (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Bayer Leverkusen-PSV (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

22.00 Italia-Cuba (Mondiali Under 20) - RAI SPORT e FIFA+

22.00 Spagna-Messico (Mondiali Under 20) - FIFA+