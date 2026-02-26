La Rai trasmetterà 35 partite del Mondiale in chiaro: i dettagli
La Rai trasmetterà 35 partite dei Mondiali 2026. Lo fa sapere, con una nota stampa, l’emittente televisiva di stato. A seguito della procedura di gara per l’assegnazione in Italia dei diritti audiovisivi della Coppa del Mondo FIFA 2026, si legge, Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri - che includono la partita d'apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale - oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione.
32 partite del Mondiale su Rai 1
Ai fini della massima esposizione in Italia della Coppa del Mondo FIFA 2026, prosegue la nota, RAI garantirà un’ampia copertura del torneo, mediante la trasmissione di almeno 32 partite su Rai 1 e l’offerta di highlights e clip di tutti gli incontri della competizione in ogni notiziario, programma e contenitore sportivo (inclusi gli account ufficiali Rai sui social media). Manca a questo punto solo l’ufficialità per conoscere l’emittente che trasmetterà in Italia tutta la competizione: sarà, con tutta probabilità, DAZN.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro