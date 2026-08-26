Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off Champions, in campo il Fenerbahce di Lukaku

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off Champions, in campo il Fenerbahce di LukakuTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo mercoledì 26 agosto non mancano gli appuntamenti calcistici. Start alle 18:45 con due gare della Carabao Cup, mentre alle 21 ben quattro sfide valide per il play-off di Champions League. Di seguito la programmazione in tv.

20.45 Newcastle-West Bromwich Albion (Carabao Cup) - COMO TV

20.45 Tottenham-Charlton (Carabao Cup) - COMO TV

21.00 Viking-Dinamo Zagabria (Champions League) - SKY SPORT UNO e NOW

21.00 AEK Atene-Levski Sofia (Champions League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Celje-Slovan Bratislava (Champions League) - SKY SPORT MIX e NOW

21.00 Lione-Fenerbahçe (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Real Madrid-Real Sociedad (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Preston-Everton (Carabao Cup) - COMO TV