Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off Champions, in campo il Fenerbahce di Lukaku
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In questo mercoledì 26 agosto non mancano gli appuntamenti calcistici. Start alle 18:45 con due gare della Carabao Cup, mentre alle 21 ben quattro sfide valide per il play-off di Champions League. Di seguito la programmazione in tv.
20.45 Newcastle-West Bromwich Albion (Carabao Cup) - COMO TV
20.45 Tottenham-Charlton (Carabao Cup) - COMO TV
21.00 Viking-Dinamo Zagabria (Champions League) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 AEK Atene-Levski Sofia (Champions League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Celje-Slovan Bratislava (Champions League) - SKY SPORT MIX e NOW
21.00 Lione-Fenerbahçe (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Real Madrid-Real Sociedad (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Preston-Everton (Carabao Cup) - COMO TV
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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