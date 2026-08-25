Ufficiale Clamoroso, Giudice Sportivo squalifica ds Genoa: "Proteste pure negli spogliatoi, i dettagli"

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Genoa-Napoli ha ulteriori strascichi. Non solo per i dubbi e le proteste che proseguono sui media in questi giorni, ma anche per i provvedimenti del Giudice Sportivo. Diramate le decisioni disciplinari e nel comunicato ufficiale c'è anche una squalifica fino all'8 settembre per il ds del Genoa, Diego Javier Lopez Gomez. Di seguito la nota ufficiale nei suoi confronti con dettagli decisamente rilevanti:

SQUALIFICA A TUTTO IL 08 SETTEMBRE 2026 a LOPEZ GOMEZ Diego Javier (Genoa):

per avere, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di giuoco non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi ed impedendo al Direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti.